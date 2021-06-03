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03.06.2021 (06:30)

Минометчики ВВО уничтожили условного противника контрбатарейной стрельбой на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия

Минометчики мотострелкового соединения Восточного военного округа уничтожили условного противника контрбатарейной стрельбой на полигоне «Бурдуны» в Республике Бурятия.

По замыслу учения, противник, используя складки местности, укрылся в ложбине горной местности, оборудовав огневые позиции для ведения артиллерийского огня по военным объектам базы. Командиры мотострелковых подразделений во взаимодействии с артиллеристами провели ночную разведку местности для определения координат целей «противника» и своевременно передали данные на командный пункт.

Получив целеуказания, расчеты 120-миллиметровых минометов «Сани» из закрытых огневых позиций нанесли залп по целям, имитирующим позиции условного противника на удалении до 5 километров. Корректировку огня и поражение целей вели артиллерийские корректировщики с наблюдательного поста, расположенного на возвышенности.

Также в ходе учений расчеты отработали задачи артиллерийской поддержки мотострелковых подразделений при зачистке района местности, находящейся под контролем условного противника.

В учении приняли участие порядка 200 военнослужащих мотострелковых и артиллерийских подразделений и около 50 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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