03.06.2021 (06:00)

В Ивановском соединении Воздушно-десантных войск провели первого комплексного тактического огневого занятия в летнем периоде обучения с парашютно-десантными ротами на полигоне «Песочное»

Сегодня в Ярославской области на военном полигоне десантники Ивановского соединения Воздушно-десантных войск провели первое практическое занятие с боевой стрельбой из БМД-2 и штатного стрелкового оружия.

Отрабатывались вопросы выдвижения боевых машин в составе парашютно-десантных взводов, действия экипажа по учебно-боевой команде командиров подразделений и командиров боевых машин.

Действия наводчиков операторов по обнаружению цели - время первого выстрела не должно превышать более 20 секунд. Механики водители отрабатывали синхронную слаженность движения между боевыми машинами десанта.

Отрабатывалась одиночная подготовка личного состава парашютно-десантного батальона, стрельба из штатного стрелкового оружия из ручного противотанкового гранатомёта «РПГ-7Д» и автомата Калашникова АК-74М.

Десантники провели первое занятие по боевой подготовке с боевой стрельбой из боевых машин десанта и штатного стрелкового оружия на высоком профессиональном уровне.



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