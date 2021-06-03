03.06.2021 (05:30)

В рамках проведения военно-техническом форума «Армия-2021» в Забайкалье будут продемонстрированы современные средства беспилотной авиации ВВО

В рамках проведения международного военно-технического форума «Армия-2021» в Забайкальском крае на главной площадке масштабного мероприятия в парке Победы города Чита, военнослужащие продемонстрируют современные беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» и «Элерон-3» состоящие на вооружении соединений общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО).

Посетители форума смогут ознакомиться с техническими характеристиками войсковых беспилотников, а также оценить их возможности в ходе динамического показа.

Помимо этого, в рамках демонстрации вооружения и военной техники гости масштабного мероприятия смогут посетить выставки с показом исторической техники и стрелкового оружия, боевой экипировки и современных приборов наблюдения, авиационных средств и беспилотных летательных аппаратов, современных образцов военной техники и технических средств состоящих на вооружении соединений и воинских частей ВВО.

Всего на тематических площадках военно-технического форума будет представлено свыше 100 образцов вооружения, включая авиационную технику и образцы не так давно поступившие в воинские части ВВО, дислоцированные в Забайкальском крае.

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