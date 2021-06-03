03.06.2021 (05:00)

На Сахалине с расчетами зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» ВВО проведена первая тренировка в новом периоде обучения

На острове Сахалин военнослужащие объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа провели тренировку на новых зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400 «Триумф» по уничтожению воздушного нарушителя госграницы.

В ходе практической части тренировки после получения сигнала об условном нарушении воздушной границы самолетом условного противника расчетами ЗРС С-400 были отработаны действия по поиску, обнаружению, классификации, расчету курса условной цели.

В завершении тренировки расчетами ЗРС были проведены учебные (электронные) пуски ракет, в результате которых воздушная цель (самолет разведчик) условного противника была уничтожена при входе в зону поражения ЗРС.

В феврале текущего года подразделения ПВО Восточного военного округа, заступили на дежурство по противовоздушной обороне острова Сахалин на новых зенитных ракетных системах С-400.

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