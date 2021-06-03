03.06.2021 (04:30)

Морская пехота на Камчатке приступила к решению задач полевого выхода на полигоне Радыгино

Подразделения отдельной бригады морской пехоты Войск и сил на Северо-востоке России, дислоцирующееся на Камчатке, подняты по тревоге в учебных целях и в соответствие с планом боевой подготовки приступили к выполнению задач полевого выхода на полигоне Радыгино.

Морские пехотинцы десантно-штурмового батальона отработали действия личного состава при получении сигнала тревоги, загрузку на транспорт материально-технических средств и боезапаса, выход боевой техники из парка в точки формирования колонн и совершение маршей в районы сосредоточения. Во время марша личным составом выполнены нормативы по радиационной, химической и биологической защите при условном применении противником оружия массового поражения с надеванием средств индивидуальной защиты, а также совершенствовались элементы тактической подготовки.

На полигоне морпехи оборудовали полевой лагерь, отработали вопросы организации материально-технического обеспечения, маскировку военной техники, задачи по охране и обороне района.

В полевом выходе принимают участие более 500 военнослужащих и порядка 100 единиц военной техники.

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