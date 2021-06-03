03.06.2021 (04:00)
Около 3500 жителей поселков Новый Ургал и Чегдомын смогли посетить экспозиции акции «Мы – армия страны!, Мы – армия народа!»
Около 3500 жителей поселков Новый Ургал и Чегдомын Хабаровского края, смогли посетить тематические экспозиции специального пропагандистско – агитационного поезда Министерства Обороны Российской Федерации «Мы – армия страны! Мы – армия народа!». Эшелон начал работу на станции Новый Ургал 2 июня 2021 года.
Жители поселка встретили своих гостей, по старой русской традиции, хлебом и солью.
С вступительными словами, по случаю открытия экспозиции, выступили руководитель акции полковник Игорь Сокол, военный комиссар Хабаровского края полковник Андрей Степанов, а также представители администрации поселка Новый Ургал и юнармейского движения.
Участники акции и гости посетили памятные места и музей поселка Новый Ургал, где они увидели исторические моменты начала строительства восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 1974 году.
Вниманию посетителей выставки были представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены экспозиции, посвященные развитию Вооруженных Сил России, истории Великой Отечественной войны, военно – патриотическому движению «Юнармия», а также героическим подвигам военных медиков в период пандемии. Гости ознакомились с трофейными образцами техники иностранных государств, привезенных из Сирийской Арабской Республики. Все желающие смогли попробовать солдатскую кашу их полевых кухонь и горячий чай.
В ходе выставки активно используются современные технологии и интерактивные панели. В военно-медицинском вагоне каждый желающий смог пройти экспресс-тест на COVID-19, а также получить консультации военных медиков.
Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и сделает остановки в 51 городе. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».
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Метки:
Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» , Восточный военный округ