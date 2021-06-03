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03.06.2021 (03:30)

В Хабаровск прибудет воинский эшелон «Мы – армия страны. Мы – армия народа»

Воинский эшелон акции «Мы – армия страны. Мы – армия народа» встретят жители краевой столицы и военнослужащие Восточного военного округа (ВВО). Железнодорожный состав прибудет в город 4 июня 2021 года и будет находиться на станции «Хабаровск – 1» с 10 часов 30 минут до 14 часов 30 минут по местному времени.

В составе эшелона следует 17 вагонов. Каждый вагон поезда имеет индивидуальное оформление и тематику, которые отражают героические страницы истории, новейшие достижения Вооружённых Сил, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии Covid-19.

Посетители акции смогут ознакомиться с выставкой «Дорога памяти», где каждый желающий сможет найти информацию о своих родственниках, защищавших Отечество в 1941–1945 годах.

Отдельный вагон под названием «Победа над невидимым врагом» расскажет о борьбе с новой короновирусной инфекцией. Мультимедийная система с показом видеосюжетов и презентаций расскажет о работе военных медиков в период пандемии.

В месте проведения акции будут организованы выступления ансамбля песни и пляски ВВО, творческих коллективов города, будет работать пункт отбора на военную службу по контракту.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Агитационно-пропагандистская акция «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» , Восточный военный округ
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