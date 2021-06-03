03.06.2021 (01:00)

В Амурском соединении дальней авиации проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни

В воинских частях авиационного Амурского соединения дальней проходит комплекс мероприятий, направленный на профилактику употребления и незаконного оборота наркотических средств, а также пропаганду здорового образа жизни.

С военнослужащими всех степеней проводятся тематические лекции с доведением законов об ответственности за хранение, сбыт и потребление наркотиков. Проводятся мероприятия по профилактике незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того командованием частей спланировано проведение психолого-педагогических тренингов и анонимных анкетирований. Во время проведения правовых часов, перед военнослужащими выступят представители военно-следственных органов, для разъяснения статей Уголовно кодекса Российской Федерации.

Комплекс данных мероприятий продлится до конца июня 2021 года.

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