03.06.2021 (01:00)
В Амурском соединении дальней авиации проводятся мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни
В воинских частях авиационного Амурского соединения дальней проходит комплекс мероприятий, направленный на профилактику употребления и незаконного оборота наркотических средств, а также пропаганду здорового образа жизни.
С военнослужащими всех степеней проводятся тематические лекции с доведением законов об ответственности за хранение, сбыт и потребление наркотиков. Проводятся мероприятия по профилактике незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
Кроме того командованием частей спланировано проведение психолого-педагогических тренингов и анонимных анкетирований. Во время проведения правовых часов, перед военнослужащими выступят представители военно-следственных органов, для разъяснения статей Уголовно кодекса Российской Федерации.
Комплекс данных мероприятий продлится до конца июня 2021 года.