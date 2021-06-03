03.06.2021 (00:30)
На полигоне под Рязанью завершился финальный этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2021»
На полигоне Дубровичи в Рязанской области завершился финальный этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2021».
Летчики истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской авиации выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание, стрельбу из авиационных пушек. Именно боевое применение по наземным целям позволяет конкурсантам набрать наибольшее количество баллов.
Всего в течение финального этапа соревнований было использовано около 5 тонн авиабомб, порядка 500 авиационных ракет, более тысячи снарядов для пушек.
Кроме этого экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 выполнили задачи тушения пожара – используя подвешенные водосливные устройства ВСУ-5 летчикам предстояло выполнить забор воды с водоема и сброс, наполняя различные емкости на земле. А летчики военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76 отработали десантирование грузов массой около 5 тонн на точность приземления.
Лучшие экипажи представят команду Российской Федерации на Армейских международных играх.
Для точного подсчета очков в ближайшее время будут проанализированы данные средств объективного контроля, установленных на самолетах и вертолетах, а также материалы системы видеофиксации, установленной по периметру полигона и на беспилотные летательные аппараты судейской коллегии.
Итоги конкурса будут подведены 5 июня в номинациях: штурмовая, истребительная, бомбардировочная, военно-транспортная, армейская.
Ранее конкурсанты уже провели ряд летных этапов. Летчики выполнили задачи визуальной воздушной разведки, в ходе которой им предстояло в заданном квадрате обнаружить объекты на земле и точно определить их координаты по карте. Помимо этого экипажи отработали воздушную навигацию проходя контрольные точки по маршруту полета в заданное время и сдали технику пилотирования, выполняя комплекс фигур пилотажа парой. В индивидуальных зачетах летчики истребительной авиации отработали также воздушный бой, а экипажи транспортно-боевых вертолетов выполнили задачи поиска и эвакуации условного пострадавших.