03.06.2021 (00:30)

На полигоне под Рязанью завершился финальный этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2021»

На полигоне Дубровичи в Рязанской области завершился финальный этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2021».

Летчики истребительной, бомбардировочной, штурмовой, армейской авиации выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет, бомбометание, стрельбу из авиационных пушек. Именно боевое применение по наземным целям позволяет конкурсантам набрать наибольшее количество баллов.

Всего в течение финального этапа соревнований было использовано около 5 тонн авиабомб, порядка 500 авиационных ракет, более тысячи снарядов для пушек.

Кроме этого экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 выполнили задачи тушения пожара – используя подвешенные водосливные устройства ВСУ-5 летчикам предстояло выполнить забор воды с водоема и сброс, наполняя различные емкости на земле. А летчики военно-транспортной авиации на самолетах Ил-76 отработали десантирование грузов массой около 5 тонн на точность приземления.

Лучшие экипажи представят команду Российской Федерации на Армейских международных играх.

Для точного подсчета очков в ближайшее время будут проанализированы данные средств объективного контроля, установленных на самолетах и вертолетах, а также материалы системы видеофиксации, установленной по периметру полигона и на беспилотные летательные аппараты судейской коллегии.

Итоги конкурса будут подведены 5 июня в номинациях: штурмовая, истребительная, бомбардировочная, военно-транспортная, армейская.

Ранее конкурсанты уже провели ряд летных этапов. Летчики выполнили задачи визуальной воздушной разведки, в ходе которой им предстояло в заданном квадрате обнаружить объекты на земле и точно определить их координаты по карте. Помимо этого экипажи отработали воздушную навигацию проходя контрольные точки по маршруту полета в заданное время и сдали технику пилотирования, выполняя комплекс фигур пилотажа парой. В индивидуальных зачетах летчики истребительной авиации отработали также воздушный бой, а экипажи транспортно-боевых вертолетов выполнили задачи поиска и эвакуации условного пострадавших.

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