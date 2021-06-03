03.06.2021 (07:30)

Для школьников откроют военные сборы в летнем лагере центра «Авангард»

Для школьников Москвы и Подмосковья откроют начальные военные сборы в летнем лагере центра «Авангард», там старшеклассники, в частности, потренируются управлять дронами, стрелять и маршировать, попробуют на тренажёре, каково прыгать с парашютом.

Для старшеклассников Москвы и Московской области с 6 июня стартуют бесплатные 10-дневные военные сборы в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Как мальчики, так и девочки, окончившие девятые и десятые классы общеобразовательных школ, пройдут в летнем лагере «Курс молодого бойца».

Курс включает строевую, медицинскую, физическую подготовку, отработку навыков стрельбы в мультимедийном, пневматическом и практическом тирах, сборку и разборку автоматов, командные испытания, управление автомобильной техникой и беспилотниками, тренировку на симуляторе прыжка с парашютом и другие дисциплины.

Как отметила директор центра Дарья Борисова, кроме начальной военной подготовки, школьники примут участие в творческих и деловых ивентах, встретятся с олимпийскими чемпионами, пообщаются с известными личностями.

«Возможно, многим из них удастся определиться в выборе будущей профессии», - добавила она.

Для всех мероприятий разработан игровой формат, который научит подростков общаться и проявлять лидерские качества, привьет умение договариваться, нести ответственность, принимать решение за себя и команду.



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