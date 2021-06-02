02.06.2021 (22:30)

Военно-патриотическая эстафета «Безопасная среда» проводится при непосредственном участии ветеранов войск РХБ защиты

Ветераны войск РХБ защиты Вооруженных Сил Российской Федерации во главе с Президентом Союза ветеранов войск РХБ защиты генерал-майором Евгением Старковым принимают активное участие в организации и проведении Военно-патриотической эстафеты «Безопасная среда», военно-исторической работы, а также комплекса мероприятий с участниками региональных отделений Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадетских классов средних образовательных школ и гимназий.

Значительное внимание в своей работе ветераны войск РХБ защиты обращают на ознакомление ребят с образцами современного вооружения и средств войск РХБ защиты, а также на участие юнармейцев в военно-спортивных играх.

«Тактика» изучается как посредством тренировок в метании гранат и преодоления полосы препятствий, так и в форме участия в соревнованиях по военно-тактическим играм «Лазертаг», «Страйкбол», «Пейнтбол».

Таким образом, юные патриоты получают знания в области РХБ безопасности, расширяют свои знания о ВОВ и вкладе войск РХБ защиты в Победу над немецкими захватчиками.

В период проведения всеармейского и международного этапов конкурса на лучший экипаж радиационной, химической разведки «Безопасная среда» юнармейские отряды не только болеют за его участников, но и участвуют в юнармейском конкурсе «Безопасная среда» на полигоне «Песочное» учебного центра Военной академии РХБ защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко.

В целях патриотического воспитания молодёжи на территории комплекса «Песочное» в Военной академии РХБ защиты создан музей под открытым небом «Партизанская деревня», вызвавший неимоверный интерес у юнармейцев, в котором они знакомятся с бытом и досугом партизан, с выставкой поисковых отрядов, поют вместе с ветеранами песни под гармонь.

Огромное впечатление у молодежи вызывает историческая реконструкция, посвященная подвигу 26 Краснознаменной отдельной роты фугасных огнемётов в битве за Москву 1 и 2 декабря 1941 года.

Кроме того, 26 ноября на месте подвига взвода противохимической защиты 365 стрелкового полка войсками РХБ защиты совместно с местными властями городского поселения Истра школьники участвуют в мероприятиях по чествованию подвига военных химиков в битве под Москвой в годы Великой Отечественной войны.

Ветераны войск РХБ защиты проводят огромный перечень мероприятий, связанных с изучением истории и географии, много акций, которые несут в себе соревновательный момент: это и военно-патриотическая эстафета «Безопасная среда», и походы, и экспедиции, и вахты памяти. Они напоминают детям о подвигах предков, чтобы они их не забывали.

Подобным образом, ветераны помогают молодежи приобщаться к военному делу, передают ей свой жизненный опыт и знания. Формируют положительную мотивацию у молодых людей к защите Отечества и подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.



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