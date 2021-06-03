03.06.2021 (22:00)

В «столице» Космических войск юнармейцы отпраздновали своё 5-летие

В честь памятной даты в стенах Дома офицеров г. Краснознаменск, прошёл праздничный концерт, посвящённый 5-летию со дня образования Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

На мероприятии с поздравлениями и словами благодарности за общественную деятельность юнармейцам выступили Командующий 15-й армией Воздушно-космических сил особого назначения генерал-лейтенант Андрей Вышинский и глава Краснознаменска Виктория Коваленко.

Юнармейцев наградили грамотами за активное участие в проведении общегородских военно-патриотических мероприятий в городском округе Краснознаменск. Также, ребят поздравил концертный ансамбль 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения музыкальными композициями.

После концерта юнармейцы с гостями посетили городской Дом Юнармии, где начальник штаба городского отделения «Юнармия» Александр Приданников провёл экскурсию.

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