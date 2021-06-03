Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.06.2021 (21:45)

Прием личных дел для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлен до 10 июня 2021 года

Приемной комиссией Пермского суворовского военного училища до 10 июня 2021 года осуществляется приём документов для набора воспитанников в 5-е классы. Зачисление на обучение проводится на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации. В этом году будет произведен набор 80 суворовцев.

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации образовательного процесса.

Для разъяснения родителям кандидатов правил поступления и особенностей формирования личного дела командованием РВСН и Пермского СВУ организована работа круглосуточной «горячей линии».

За месяц от школьников и их родителей на горячую линию Пермского СВУ поступило более 5000 звонков.

Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения
Новости по теме:
В летнем периоде обучения в РВСН пройдет более 100 тактических и тактико-специальных учений
Детская творческая студия ансамбля песни и пляски РВСН «Красная звезда» провела отчетный концерт
Команда Пермского СВУ заняла второе место в соревнованиях по пилотированию беспилотников на фестивале в Подмосковье
Команда РВСН примет участие во всеармейском конкурсе «Полевая кухня»

Метки:
РВСН
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false