03.06.2021 (21:45)

Прием личных дел для поступления в суворовские, нахимовские и кадетские училища продлен до 10 июня 2021 года

Приемной комиссией Пермского суворовского военного училища до 10 июня 2021 года осуществляется приём документов для набора воспитанников в 5-е классы. Зачисление на обучение проводится на конкурсной основе из числа годных по состоянию здоровья несовершеннолетних граждан Российской Федерации. В этом году будет произведен набор 80 суворовцев.

Пермское СВУ одно из самых престижных довузовских образовательных учреждений, обладающее современной учебно-материальной базой для организации образовательного процесса.

Для разъяснения родителям кандидатов правил поступления и особенностей формирования личного дела командованием РВСН и Пермского СВУ организована работа круглосуточной «горячей линии».

За месяц от школьников и их родителей на горячую линию Пермского СВУ поступило более 5000 звонков.

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