03.06.2021 (21:30)
В Калужской области летчики дальней авиации провели строевые занятия с юнармейцами
В Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации были проведены занятия по строевой подготовке с членами Всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия".
В ходе проведения занятия были отработаны различные строевые приемы с оружием и без него.
Кроме того, юнармейцам продемонстрировали элементы показательных выступлений Почётного караула.
На заключительном этапе было выполнено прохождение строем с исполнением военно-патриотических песен.
После чего всех участников занятий пригласили в столовую на прием пищи, где для них был приготовлен обед.
Всего в занятиях приняло участие свыше 50 учеников подшефных школ Кировского района Калужской области.
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