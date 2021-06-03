03.06.2021 (21:00)
Военнослужащие ВТА провели экскурсию для кадет по территории авиационного полка
Военнослужащие военно-транспортного авиационного полка в Тверской области провели экскурсию для учащихся кадетского класса по территории аэродрома.
В ходе экскурсии гости посетили музей полка, где ознакомились с его экспонатами и узнали об истории военно-транспортной авиации.
Также вниманию кадет были представлены бытовые условия службы военнослужащих.
На аэродроме кадеты смогли своими глазами увидеть самый большой военно-транспортный самолет Ан-124-100 «Руслан», а также почувствовать себя членами экипажа, находясь в кабине огромного самолета.
По окончании посещения территории военно-транспортного авиационного полка кадеты поблагодарили военнослужащих за познавательную экскурсию и пообещали, что в будущем станут достойной сменой.
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