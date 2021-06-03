03.06.2021 (03:00)

Российские миротворцы провели тренировку по обороне наблюдательного поста в Нагорном Карабахе



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Российские миротворцы провели тренировку по обороне наблюдательного поста в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии разграничения сторон в зоне своей ответственности, а также обеспечивают безопасность движения автотранспорта, перевозки продовольствия и различных товаров по Лачинскому коридору.

Также в плановом порядке военнослужащие российского миротворческого контингента осуществляют мероприятия боевой подготовки, проводя тренировки по отражению нападения на наблюдательный пост и предотвращению нарушений в отношении мирного населения.

При получении сигнала миротворцы, готовы в кратчайшее время занять оборону на заранее оборудованных позициях.

«Задача наблюдательного поста - контроль за соблюдением трехстороннего соглашения, контроль за соблюдением режима прекращения огня, контроль организации безопасности движения транзитных транспортных средств и гражданского населения, а также пресечение противоправных действий в отношении мирного населения», - сообщил командир наблюдательного поста Эльбрус Кесаев.

За истекшую неделю в зоне ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями «Блокпост», предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября с.г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.



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