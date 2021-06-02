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02.06.2021 (20:45)

В Международном противоминном центре ВС РФ проводит подготовку саперов по четырем направлениям

В Международном противоминном центре Вооруженных Сил Российской Федерации готовят саперов по четырем направлениям: гуманитарное разминирование, противодействие самодельным взрывным устройствам, минно-розыскная служба и применение робототехнических средств.

Центр оснащен современными средствами инженерного вооружения российского производства. Саперы применяют только новые средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средства индивидуальной защиты.

Военнослужащие учатся проводить комплекс работ по сплошной очистке местности — разведке на наличие взрывоопасных предметов, их уничтожению и контролю качества проведения работ. Обучение специалистов занимает около двух месяцев с использованием уникальной учебно-материальной базы.

Объекты учебно-материальной базы созданы и постоянно совершенствуются с учетом опыта выполнения задач в Сирии и Лаосе, а также периодического поступления новой информации о модифицированных самодельных взрывных устройствах. Все практические занятия проводятся преподавателями, имеющими опыт боевого и гуманитарного разминирования.

Группа информационного обеспечения Сухопутных войск
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Метки:
Сухопутные войска
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