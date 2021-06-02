02.06.2021 (20:20)

В Западном военном округе проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций

По решению командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева в местах дислокации войск на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов проведена внезапная проверка готовности к действиям пожарных команд и сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

«В целях оказания помощи правительствам и администрациям субъектов Российской Федерации в тушении природных пожаров находятся в готовности 168 пожарных команд, 24 сводных отрядов ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе которых более 8 тыс. человек, около 15 тыс. единиц техники и пять вертолетов Ми-8. Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа», — сказал командующий войсками ЗВО.

Выводы, сделанные по результатам внезапной проверки, лягут в основу специальной подготовки сводных отрядов в летнем периоде обучения.

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