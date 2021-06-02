02.06.2021 (19:45)

В Подмосковье пройдет конкурс подразделений военной полиции АрМИ-2021 «Страж порядка»

С 5 по 11 июня в подмосковных поселках Алабино и Калининец пройдет всеармейский этап конкурса «Страж порядка».

Для определения лучших в соревнованиях военных полицейских в Подмосковье прибудут восемь команд, представляющих военные округа, Северный флот, Московское военное общевойсковое командное училище, Управление коменданта охраны Минобороны России и военную комендатуру города Москвы.

Конкурс пройдет в четыре этапа. На первом полицейские будут состязаться в мастерстве стрельбы, на втором — преодолеют полосу препятствий из семи элементов, на третьем — выполнят нормативы по огневой подготовке (снаряжение магазина патронами и сборку автомата), медицинской подготовке (наложение кровоостанавливающего жгута), радиационной, химической и биологической защите и метание гранаты на точность. На четвертом этапе, который называется команды проходят еще одну полосу препятствий, содержащую 60 элементов.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации для выступления в конкурсе «Страж порядка» на международном этапе.

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