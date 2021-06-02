02.06.2021 (19:30)

Моральную устойчивость разведчиков проверили на спецполосе препятствий в Подмосковье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Моральную устойчивость разведчиков проверили на спецполосе препятствий в Подмосковье

В Подмосковье личный состав разведывательного подразделения Кантемировской дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа прошел испытание физической формы и профессиональных навыков на специализированной полосе препятствий «Тропа разведчика» в рамках полевого выхода, который стартовал с началом летнего периода обучения.

Военнослужащие преодолели специальную полосу препятствий как в составе групп по 10 человек, так и в индивидуальном порядке. Испытание подобной полосой позволяет проверить не только физическую форму военнослужащих, но и их морально-психологическое состояние. В рамках прохождения полосы военнослужащие преодолели дымовые завесы, взрывы и выстрелы из стрелкового оружия.

«Тропа разведчика» включает в себя более 30 препятствий: стандартный забор НАТО, каменные стены, подвесные мосты, заграждения колючей проволоки и другие типовые препятствия, которые могут встретиться разведчикам при выполнении боевой задачи.

В полевом выходе принимают участие порядка 400 разведчиков, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники танкового объединения ЗВО.

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