02.06.2021 (18:30)

Волгоградская автошкола ДОСААФ выпустила юбилейную группу водителей-десантников

Юбилейную, 10-ю по счету, группу водителей-десантников выпустила на днях из своих стен Волгоградская автошкола ДОСААФ.

Несколько месяцев 25 волгоградских парней осваивали водительское дело и изучали военные дисциплины, постигая нелегкую армейскую науку. Парашютные прыжки будущие воины-десантники выполняли во второй половине мая в Ессентукском аэроклубе ДОСААФ Ставропольского края.

На торжестве со словами приветствия и напутствия к курсантам обратились председатель регионального отделения ДОСААФ Волгоградской области генерал-майор запаса Анатолий Знова, его заместитель и начальник отдела организационно-плановой, военно-патриотической работы, физической культуры и спорта капитан 2 ранга запаса Олег Кривченко, начальник автошколы Михаил Бельский, председатель региональной общественной организации «Союз десантников» подполковник запаса Валерий Фролов и его заместитель подполковник запаса Владимир Воронков, а также преподаватель и наставник ребят старший прапорщик запаса Василий Стрельцов.

Все выпускники автошколы приняты в члены оборонного общества, получили членские билеты ДОСААФ и значок «Выпускник ДОСААФ», а отличившиеся — грамоты из рук генерал-майора Анатолия Зновы.

Свидетельства парашютистов с нагрудным знаком «Парашютист» и памятные фотографии о выполнении первого прыжка вручали подполковники запаса Валерий Фролов и Владимир Воронков.

Завершилось торжество выступлением генерал-майора Анатолия Зновы, который пожелал будущим защитникам Отечества с честью выполнить свой долг перед Родиной, с достоинством нести звание «Выпускника ДОСААФ» и не забывать, что призваны они с героической земли Сталинграда.

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