02.06.2021 (18:10)

Новейший фрегат «Адмирал Головко» готовят к швартовным испытаниям

На строящемся на Северной верфи втором в серии фрегате «Адмирал Головко» проекта 22350 завершены работы по монтажу носового и кормового главных распределительных щитов (ГРЩ) и щитов питания с берега.

Подключение двух ГРЩ даст возможность подавать электропитание на все установленные на корабле системы и оборудование, которые обеспечивают жизнедеятельность фрегата.

Сейчас кораблестроители проводят центровку редукторов, турбин, главных дизелей и валопроводов, готовят к сдаче ОТК буксирное устройство и систему пенотушения. На фрегате ведутся погрузка и монтаж изделий и оборудования, продолжается подготовка служебных помещений корабля к зашивке.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны Государственной границы, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице