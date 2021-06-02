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02.06.2021 (18:00)

Нахимовцы стали призерами первенства Санкт-Петербурга по гребле на морских ялах

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища заняли второе место в первенстве Санкт-Петербурга по гребле на морских ялах и были награждены серебряными медалями, грамотами, кубком, а также путевкой на Чемпионат России.

Команду НВМУ представляли воспитанники 10 класса Иван Корягин, Тимур Полевин, Алексей Крутой, Даниил Рябовол, Эмиль Гайнуллин, Егор Щербацкий, Леонид Татаринов. Тренер команды – педагог дополнительного образования Валерий Ковязин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Нахимовское училище , Военное образование , Среднее образование
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