02.06.2021 (17:50)
Акцию, посвященную Международному дню безопасности на железнодорожных переездах, проводит 100-я ВАИ
100-я военная автомобильная инспекция (территориальная, г. Москва) со 2 по 3 июня проводит профилактическую акцию, посвященную Международному дню безопасности на железнодорожных переездах.
В целях привлечения внимания участников дорожного движения к безопасности при проезде железнодорожных переездов инспекторы проводят профилактические беседы с водителями воинского транспорта и вручают памятки на соответствующую тематику.
3 июня во всем мире отмечается Международный день безопасности на железнодорожных переездах. Этот день был учрежден в 2009 году по инициативе Международного союза железных дорог, Европейского форума переездов, Сообщества европейских железных дорог и инфраструктурных компаний, Европейского совета по транспортной безопасности.