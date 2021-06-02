02.06.2021 (17:50)

Акцию, посвященную Международному дню безопасности на железнодорожных переездах, проводит 100-я ВАИ

100-я военная автомобильная инспекция (территориальная, г. Москва) со 2 по 3 июня проводит профилактическую акцию, посвященную Международному дню безопасности на железнодорожных переездах.

В целях привлечения внимания участников дорожного движения к безопасности при проезде железнодорожных переездов инспекторы проводят профилактические беседы с водителями воинского транспорта и вручают памятки на соответствующую тематику.

3 июня во всем мире отмечается Международный день безопасности на железнодорожных переездах. Этот день был учрежден в 2009 году по инициативе Международного союза железных дорог, Европейского форума переездов, Сообщества европейских железных дорог и инфраструктурных компаний, Европейского совета по транспортной безопасности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице