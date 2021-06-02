Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

02.06.2021 (17:50)

Акцию, посвященную Международному дню безопасности на железнодорожных переездах, проводит 100-я ВАИ

100-я военная автомобильная инспекция (территориальная, г. Москва) со 2 по 3 июня проводит профилактическую акцию, посвященную Международному дню безопасности на железнодорожных переездах.

В целях привлечения внимания участников дорожного движения к безопасности при проезде железнодорожных переездов инспекторы проводят профилактические беседы с водителями воинского транспорта и вручают памятки на соответствующую тематику.

3 июня во всем мире отмечается Международный день безопасности на железнодорожных переездах. Этот день был учрежден в 2009 году по инициативе Международного союза железных дорог, Европейского форума переездов, Сообщества европейских железных дорог и инфраструктурных компаний, Европейского совета по транспортной безопасности.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
Военные автоинспекторы ЦВО на Алтае провели акцию «Профессия — водитель»
Военные автоинспекторы ЗВО провели технический осмотр техники в Ленинградской области
В Подмосковье состоялось открытие всеармейского этапа конкурса «Дорожный патруль»
Военнослужащие военной автоинспекции ЦВО в Хакасии провели занятия по ПДД с воспитанниками «Реабилитационного центра для несовершеннолетних»

Метки:
ВАИ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false