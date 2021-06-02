02.06.2021 (17:35)

В Пензе определились лучшие в России военные оружейники по ремонту реактивных систем залпового огня

На полигоне Константиновна в Пензенской области провели третий этап конкурса на звание лучших военных оружейников России по ремонту реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Согласно положению конкурса, командам нужно было заменить 10 направляющих и колесо реактивной системы РСЗО «Град». За каждый упавший элемент или недокрученную гайку к общему времени команд прибавлялось штрафное время. После проведения ремонта боевых машин команды выполняли по 10 холостых выстрелов.

По итогам соревнования первое место занял прошлогодний рекордсмен конкурса — команда Пензенского артиллерийского инженерного института. Но побить свой же рекорд в 11 мин 29 сек, который был установлен на международном этапе конкурса, им так и не удалось. Команда показала итоговое время 12 мин. 31 сек. На втором месте со временем 14 мин. 11 сек. расположилась команда Воздушно-десантных войск. Замкнула тройку сильнейших команда Центрального военного округа со временем 17 мин. 9 сек.

Всего в соревнованиях принимают участие восемь команд, которые представляют военные округа, Пензенский артиллерийский инженерный институт, Воздушно-десантные войска и Росгвардию. Всего у конкурса пять этапов. Победители определятся на комплексной эстафете ремонтных взводов, которая состоится 4 июня.

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