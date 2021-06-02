02.06.2021 (16:05)

В Ленобласти зенитчики ЗВО в ходе тренировки уничтожили более 150 воздушных объектов условного противника

Военнослужащие зенитной ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, в ходе тренировки по разведке и уничтожению целей в воздушном пространстве уничтожили более 150 объектов условного противника.

Мероприятие проводилось в составе дежурных смен по противовоздушной обороне объединения. Военнослужащие совершенствовали навыки в сопровождении воздушных целей до начала района ответственности и уничтожении их методом электронного пуска ракет.

Кроме того, зенитчики получили практику в разведке и сопровождении воздушных целей в условиях ведения противником активного радиолокационного подавления.

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