02.06.2021 (17:25)

Минобороны России будет развивать российско-сербское военное сотрудничество

Минобороны России намерено развивать набранный темп развития российско-сербского сотрудничества в военной и военно-технической сфере. Об этом заявил глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей встречи со спикером Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дачичем в Москве.

«Сегодня мы активно развиваем наше военное и военно-техническое сотрудничество. Проводятся совместные учения. Сербские офицеры проходят подготовку и обучение в наших высших учебных заведениях. Предполагаем расширить эту практику», — Министр обороны РФ.

Сергей Шойгу напомнил, что российские военнослужащие недавно вернулись с больших совместных учений, которые успешно прошли на территории Сербии.

«Думаю, учения, которые будут проходить и в России, и на сербской территории будут такими же успешными», — добавил глава российского военного ведомства.

Со своей стороны Ивица Дачич подчеркнул, что Сербия будет всегда признательна российскому народу за помощь и поддержку в трудные времена.

«Между нами и большое доверие, и большая дружба. Мы были вместе на всех этапах нашего сотрудничества. И мы добились серьезных результатов за это время», — сказал он.

Спикер сербского парламента выразил благодарность Министру обороны РФ за развитие и укрепление отношений между народами Сербии и России.

«Я всегда подчеркиваю в Сербии, что Сергей Шойгу — это человек, который с самого начала своей политической деятельности является одним из самых больших друзей сербского народа. Доказательством тому — те времена, когда Сербии было тяжело, когда Сербию бомбили, когда велись войны на территории бывшей Югославии, когда наш народ переживал очень сложные моменты», — сказал Ивица Дачич.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице