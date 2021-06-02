02.06.2021 (16:20)

В «Орленке» торжественно открыли летние юнармейские игры

Во Всероссийском детском центре «Орленок» стартовала юнармейская пора. На профильную смену из 33 регионов страны приехали 112 мальчишек и девчонок — победителей конкурса на обучение по программе «Летние юнармейские игры».

«Летние юнармейские игры — это про спорт. Я очень горжусь тем, что, возглавляя юнармейское братство, причастен к большому и важному делу — воспитанию и становлению достойных граждан России. Сегодня я испытываю чувства, схожие с победой на соревнованиях, — радость за наши общие успехи и достижения и уверенность в том, что впереди еще много интересных и полезных событий. Я верю в то, что у нас большее будущее, ведь те, кто приехал на эту смену — настоящий олимпийский резерв. У каждого из ребят за плечами победы и достижения в различных состязаниях. А у многих — уже серьезные разряды и звания «Мастер спорта» или «Кандидат в мастера спорта». В процессе юнармейской смены они смогут еще больше прокачать свои физические возможности», — рассказал начальник Главного штаба Юнармии трёхкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, призёр Олимпийских игр Никита Нагорный.

Тематическая программа объединит в себе большое количество спортивных дисциплин таких, как легкая атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. А еще ребята смогут пройти курс молодого бойца, посетить увлекательные мастер-классы и тренинги, направленные на повышение уровня физподготовки, развитие военно-прикладных навыков, формирование активности, целеустремленности и лидерских качеств. Программа рассчитана на юнармейцев в возрасте от 12 до 16 лет. Она позволит подросткам не только узнать много нового, но и проявить себя в ходе интеллектуальных турниров, военно-спортивных игр и соревнований. Самых активных юнармейцев, по итогам смены наградят грамотами Всероссийского детского центра «Орлёнок» и ВВПОД «Юнармия».

В прошлом году в движении инициировали Первые Летние юнармейские игры. И по итогу их проведения стало ясно насколько важно продолжать и развивать это направление. К сожалению, в прошлом году из-за пандемии не все смогли принять в них участие. Но теперь, когда ограничительные меры постепенно снимаются, Юнармия сможет подарить праздник большому количеству ребят, отметили организаторы.

На торжественной церемонии открытия Летних юнармейских игр зажгли чашу с огнем соревнований. Воспитанников движения приветствовали почетные гости, среди них — директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус, начальник управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации Игорь Сергиенко и российский борец греко-римского стиля, шестикратный чемпион России, двукратный чемпион Европы, чемпион Олимпийских игр Вартерес Самургашев. Атмосферности добавила выставка вооружения и военной техники.

«Очень все впечатлило. Я как будто побывала на Олимпиаде. В прошлом году мне посчастливилось стать частью истории — я принимала участие в Играх. И результат тогда показала достойный — второе место в метании мяча в своей возрастной категории. В этом году планирую взять «золото», не меньше. К этой цели я весь год шла. Хочу доказать, что нет ничего невозможного. Учусь у нашего лидера Никиты Нагорного», — рассказала юнармеец Валерия Грунская из Краснодарского края.

Напомним, Первые Летние юнармейские игры впервые прошли в «Орлёнке» в августе 2020 года и были направлены на повышение уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и формирование активности, целеустремлённости и лидерских качеств у ребят. Организаторами Игр выступают Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» и Всероссийский детский центр «Орлёнок».

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице