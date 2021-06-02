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02.06.2021 (17:45)

Зенитчики ЦВО провели экскурсию для юнармейцев в Международный день защиты детей в Свердловской области

Военнослужащие гвардейского зенитного ракетного полка Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Свердловской области, в Международный день защиты детей познакомили юнармейцев с подвигами уральских зенитчиков.

Юнармейцев встретил командир полка гвардии полковник Юрий Семенов. Для юнармейцев была проведена экскурсия по воинской части и музею полка, где школьники узнали о героических подвигах уральских зенитчиков и боевых наградах.

Кроме того, детям показали фильм, посвященный подвигам защитников неба. Отдельное место в экскурсии заняла экспозиция, посвященная уничтожению американского самолета-разведчика «Локхид У-2» в небе над Свердловском на высоте 20 тыс. метров 1 мая 1960 года.

Справочно:

Гвардейский зенитный ракетный полк, дислоцированный в Свердловской области, в декабре 2020 года завершил перевооружение на новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», которые сегодня стоят боевом дежурстве и охраняют воздушные границы уральской зоны ответственности ПВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
ПВО , Центральный военный округ
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