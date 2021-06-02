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02.06.2021 (17:55)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО гранатометчики приступили к учебно-боевым стрельбам

На территории общевойскового полигона Кирилловский (Ленинградская область) Западного военного округа стартовал сбор по специальности с гранатометчиками Ленинградской армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

В ходе теоретических и практических занятий военнослужащим предстоит изучить устройство и боевые возможности ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В, а также выполнить упражнения учебных стрельб днем и в ночное время.

Кроме того, будут отработаны вопросы скрытного занятия и маскировки огневых позиций в условиях отсутствия естественных укрытий, проведены занятия по классификации целей и корректировке огня

Учебно-методический сбор будет проходить на протяжении всего месяца и завершится сдачей зачетов по общевойсковым дисциплинам.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
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