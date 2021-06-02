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02.06.2021 (17:05)

В Ленинградской армии ВВС и ПВО завершается подготовка к приему молодого пополнения

В соединениях и воинских частях Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, дислоцирующихся на территории 26 субъектов Российской Федерации, завершается подготовка к приёму молодого пополнения весеннего призыва.

Проводится работа по проверке жилых и бытовых помещений казарм, где будут размещаться новобранцы.

Перед прибытием молодого пополнения в соединениях и воинских частях были проведены учебно-методические сборы, целью которых являлось приобретение навыков работы и психологического изучения военнослужащих.

Основное внимание при работе с молодым пополнением будет уделено его социальной адаптации в новых условиях. Новобранцы будут находиться под наблюдением специалистов психологической службы, которые окажут им необходимую психологическую помощь и поддержку в становлении в воинских коллективах.

В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции, пристальное внимание уделяется проведению дезинфекционных мероприятий, которые проводятся не менее двух раз в день. Для этого казармы оборудованы дозаторами с дезинфицирующей жидкостью и бактерицидными лампами.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Призывник , Военная служба по призыву , ПВО , Призыв , Западный военный округ , ВВС
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