02.06.2021 (17:15)

В Свердловской области экипажи армейской авиации ЦВО провели тренировку по ликвидации лесных пожаров

Экипажи армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО) в связи с сохраняющейся чрезвычайной пожарной опасностью в лесах провели тренировку по ликвидации лесных пожаров и потушили более 30 условных очагов возгорания в Свердловской области.

В ходе первого этапа тренировки экипажи вертолетов Ми-8МТВ5-1 с оборудованными водосливными устройствами ВСУ-5, позволяющими сбрасывать до пяти тонн воды, отработали разведку очагов возгорания, водоемов и определение видов лесных пожаров с воздуха. При обнаружении задымленности, в рамках второго этапа тренировки, летчики отработали заборы воды в ближайшем к месту возгорания водоеме и выполнили до 60 сбросов воды. В ходе тренировки для отработки наибольшего числа ситуаций, которые могут возникнуть при ликвидации пожаров, летчики действовали в условиях различных исходных данных: площадь и вид пожара, высота сброса воды и скорость подлета к очагу возгорания.

Для поддержания постоянной готовности экипажей армейской авиации к выполнению задач по ликвидации лесных пожаров в тренировке было задействовано 10 вертолетов Ми-8МТВ5-1, до 20 единиц наземной техники и около 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, пожарных команд, а также группы управления и обеспечения полетов.

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