02.06.2021 (17:00)

В Туве наградили участников конкурса рисунков среди детей военнослужащих «Этот день мы приближали как могли»

В Туве состоялось торжественное награждение призеров и участников конкурса рисунков «Этот день мы приближали, как могли». В мероприятии приняли участие дети военнослужащих и гражданского персонала военного комиссариата Республики Тыва.

Конкурс детских рисунков был приурочен к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В творческом состязании принимали участие дети от 5 до 17 лет. Ребята изобразили на своих работах победную весну, возвращение солдат домой с фронта, праздничный салют в честь 9 мая, связь поколений, вооружение, мирное небо, ветеранов Великой Отечественной войны. Всем участникам конкурса были вручены благодарственные письма, а победителям дипломы и подарочные сертификаты.

Сотрудники военного комиссариата Республики Тыва уделяют особое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В этом году было проведено несколько конкурсов детских рисунков ко Дню защитника Отечества, Дню вывода советских войск из Афганистана, Дню Победы. Во втором полугодии запланированы конкурс фотографий к 100-летию Республики Тыва, конкурсы военный вышивки «Суровая нитка», военного плаката «Родная Армия» и другие.

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