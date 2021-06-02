02.06.2021 (16:45)
В Ивановской области расчеты ОТРК «Искандер-М» танковой армии ЗВО приступили к проверке боеготовности в новом учебном периоде
Ракетная бригада танковой армии Западного военного округа, на вооружении которой находится оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», в рамках проверки боеготовности приступила к выполнению поставленных задач.
Расчеты ракетных комплексов совершают марш к месту розыгрыша практических действий, где оборудуют огневые позиции и заступят на боевое дежурство в назначенном районе. В ходе занятий военнослужащие выполнят условные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки условного противника, а также его командные пункты. Поставленные задачи ракетчики будут выполнять с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развёртывании с марша.
По завершении ракетчики отработают нанесение ракетных ударов по группировке войск, наземным целям и объектам инфраструктуры условного противника.
Вышестоящее командование оценит выполнение нормативов маршевой подготовки, слаженность действий расчетов, их способность оперативно решать поставленные задачи.
К проверке принимают участие более 350 военнослужащих, задействовано порядка 30 единиц вооружения, военной и специальной техники.