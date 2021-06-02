02.06.2021 (17:30)

Военные экологи ЦВО выдвинулись в Заполярье для очистки территории Министерства обороны Российской Федерации

Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулся в Заполярье для очистки территории Министерства обороны Российской Федерации от металлолома в поселке Волочанка Таймырского района Красноярского края.

Более 30 военнослужащих и около 20 единиц автомобильной и специальной техник выдвинулись из Самары в Новосибирск железнодорожным эшелоном. Затем военнослужащие экологического взвода с военного аэродрома Толмачево транспортными самолетами ЦВО будут доставлены в Норильск. К месту выполнения задач в поселке Волочанка военнослужащие и техника будут доставлены транспортными вертолетами Ми-8 и Ми-26. Работы по ликвидации экологического мусора начнутся 10 июня. В этом году из Арктики планируется вывезти 600 тонн мусора.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования метала.

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