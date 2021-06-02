02.06.2021 (16:30)

Арктические мотострелки Северного флота приступили к активной боевой учебе на заполярных полигонах в летнем периоде обучения

Военнослужащие арктического мотострелкового соединения армейского корпуса Северного флота приступили к активной фазе боевой учебы в летнем периоде обучения на заполярных полигонах, расположенных на севере Мурманской области.

В полевых занятиях принимают участие мотострелковые подразделения и войсковые разведчики. В процессе проведения тренировок особое внимание уделяется отработке слаженности боевых расчётов, совершенствуются практические навыки командиров в управлении подразделениями в различных видах боя, в том числе – при ведении обороны морского побережья.

На полигонах военнослужащие всех категорий приступили к совершенствованию полевой выучки, навыков использования находящейся на вооружении соединения техники.

Арктические мотострелки отрабатывают ведение стрельбы из штатного вооружения многоцелевых легкобронированных гусеничных тягачей МТЛБ-В – крупнокалиберного 12,7 мм пулемёта «Корд» – в движении по различным видам мишеней. Боевое упражнение выполняется в три этапа. Сначала необходимо подавить огневую точку, затем уничтожить артиллерийский расчёт и поразить легкобронированную технику условного противника.

Войсковые разведчики при этом изучают и на практике отрабатывают ряд специфических задач, в том числе организацию разведдозора, засад, а также осваивают новейшие технические способы ведения разведки.

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