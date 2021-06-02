02.06.2021 (16:00)

Командиры взводов инженерной разведки общевойсковой армии ЗВО приступили к повышению квалификации в рамках сборов по водолазной подготовке в Нижегородской области

Командиры взводов инженерной разведки общевойсковой армии Западного военного округа совместно с инструкторами-водолазами приступили к повышению квалификации в рамках сборов по водолазной подготовке на базе Межвидового учебного центра инженерных войск, дислоцированного в городе Кстово Нижегородской области.

Во время сборов специалисты инженерной разведки пройдут курс подготовки по поиску противотанковых и противодесантных мин на дне водоема при помощи оптических средств разведки и миноискателей. Также военнослужащие отработают комплекс задач по организации подводного освещения и спасательно-эвакуационной работе.

Перед тем как приступить к практической части сборов командиры инженерно-сапёрных взводов сдадут экзамены по действию в случае кислородного голодания, а также в случае поражения водоёма различными отравляющими веществами и ударной волной.

После завершения сборов, которые продлятся до конца этого месяца, военнослужащие подтвердят или повысят свою классную квалификацию.

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