02.06.2021 (15:45)
В воинских частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО стартовали учебно-методические сборы с командирами подразделений
В ходе начала нового учебного периода в воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа стартовали учебно-методические сборы с командирами подразделений.
Военнослужащие в течении трех дней пройдут испытания на присвоение или подтверждение классной квалификации, изучат новые требования ведения руководящих документов, а также выступят с докладами по организации боевой подготовки личного состава и повседневной деятельности подразделений.
Во время сборов особое внимание уделяется знанию требований безопасности при выполнении различных задач, а также формированию у командиров подразделений соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в подразделении и вне пунктов постоянной дислокации.
Кроме того, военнослужащие проходят испытания по допуску к несению службы в суточном наряде и выполнению обязанностей с оружием. Во время испытаний офицеры отрабатывают порядок действий при приведении в высшие степени боевой готовности и сдают нормативы по военной медицине.
Всего к учебно-методическим сборам привлечено свыше 500 командиров подразделений общевойсковой армии ЗВО.