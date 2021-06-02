02.06.2021 (15:45)

В воинских частях и соединениях общевойсковой армии ЗВО стартовали учебно-методические сборы с командирами подразделений

В ходе начала нового учебного периода в воинских частях и соединениях общевойсковой армии Западного военного округа стартовали учебно-методические сборы с командирами подразделений.

Военнослужащие в течении трех дней пройдут испытания на присвоение или подтверждение классной квалификации, изучат новые требования ведения руководящих документов, а также выступят с докладами по организации боевой подготовки личного состава и повседневной деятельности подразделений.

Во время сборов особое внимание уделяется знанию требований безопасности при выполнении различных задач, а также формированию у командиров подразделений соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в подразделении и вне пунктов постоянной дислокации.

Кроме того, военнослужащие проходят испытания по допуску к несению службы в суточном наряде и выполнению обязанностей с оружием. Во время испытаний офицеры отрабатывают порядок действий при приведении в высшие степени боевой готовности и сдают нормативы по военной медицине.

Всего к учебно-методическим сборам привлечено свыше 500 командиров подразделений общевойсковой армии ЗВО.

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