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02.06.2021 (15:15)

В Энгельсском соединении дальней авиации стартовал комплекс мероприятий по противодействию наркомании «Армия против наркотиков!»

В Энгельсском соединении дальней авиации и в подчинённых воинских частях в Калужской, Мурманской и Саратовской областях стартовал комплекс мероприятий по противодействию наркомании «Армия против наркотиков!».

Целью мероприятия, которое приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией (26 июня), является профилактика немедицинского потребления и незаконного оборота наркотических и психотропных веществ личным составом, пропаганда здорового образа жизни и семейных ценностей.

Командованием спланирован ряд мероприятий, тематических занятий и конференций с личным составом соединения, на которых будет организовано доведение до всех категорий военнослужащих статей Уголовного кодекса  Российской Федерации и кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за незаконный оборот, изготовление наркосодержащих препаратов, проведены методические занятия с командирами подразделений по изучению методик раннего выявления и распознавания признаков наркотического опьянение. Также будут рассмотрены вопросы организации и координации деятельности должностных лиц по недопущению незаконного проникновения наркотических и психотропных веществ в воинские коллективы.

Мероприятие проходит под руководством заместителя командира соединения по военно-политической работе гвардии полковника Руслана Ахметжанова.

«Данный комплекс мероприятий проводится ежегодно, он крайне важен так как направлен на профилактику правонарушений связанных с употреблением наркотиков, у нас запланирован ряд мероприятий одним из которых является пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни», – сообщил гвардии полковник Руслан Ахметжанов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Авиация , Дальняя авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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