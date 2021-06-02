02.06.2021 (15:30)

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту достиг экономии энергоресурсов на 25 миллионов рублей

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по Балтийскому флоту постоянно проводит мероприятия, направленные на экономию энергоресурсов. В частности, минувший отопительный период 2020-2021 гг. привёл к экономии более чем 25 миллионов рублей.

Таких результатов обслуживающая структура добилась, благодаря оптимизации теплогенерирующих объектов, реализации энергосервисных мероприятий, своевременной установки приборов учета энергоресурсов и повышения энергетической эффективности объектов инфраструктуры МО РФ.

По сравнению с прошлым отопительным сезоном экономия энергоресурсов составила:

теплоэнергия – 1,58 тыс. Гкал. - 4,87 млн. руб.

водоснабжение – 282,7 тыс. м3 - 4,96 млн. руб.

электроэнергия – 1,8 млн. Квт*ч - 14,4 млн. руб.

газоснабжение – 0,76 тыс. м3 - 1,37 млн. руб.

Еще одним направлением в экономии стали мероприятия, направленные на своевременный ремонт канализационных колодцев, сетей водоснабжения и водоотведения.

Оказалось, что гидродинамическая промывка сетей наружного водоотведения собственными силами привела к снижению концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, что позволило снизить сумму платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в сточных водах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года более чем в 6 раз.

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