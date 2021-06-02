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02.06.2021 (15:05)

Боевые стрельбы гранатометчиков и снайперов Балтийского флота стартовали в Калининградской области

Учебно-методические сборы с гранатометчиками, снайперами и расчетами гранатомётов АГС-17 начались в соединениях и воинских частях армейского корпуса и морской пехоты Балтийского флота. Всего в мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 300 военнослужащих.

В ходе учебных мероприятий, которые проходят на базе воинских частей и полигонах Правдинский и Хмелевка участники сборов будут совершенствовать практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовкам.

Гранатометчики в течение месяца будут совершенствовать знания в квалификации цели, умения точно рассчитывать расстояние до них, вводить поправки на внешние условия, уничтожать бронетехнику условного противника на максимальных дальностях гранатами повышенной бронепробиваемости ПГ-7ВЛ, а также живую силу выстрелами со взрывателями мгновенного действия ВОГ-17. Половину занятий планируется провести в темное время суток с использованием приборов ночного видения.

Снайперы в свою очередь изучат свое штатное оружие – снайперскую винтовку Драгунова и специальную снайперскую винтовку «Винторез», а также теоретические основы и правила стрельбы на различных ландшафтных условиях, баллистику и способы передвижения на поле боя.

На занятиях по тактической и специальной подготовке военнослужащие отработают различные способы скрытного передвижения и маскировки с использованием табельных и подручных средств, навыки использования приборов наблюдения и прицеливания, определения расстояния до цели и корректированию огня.

На завершающем этапе сборов с военнослужащими проведут комплексные контрольные занятия в целях определения степени их боевой выучки и готовности к самостоятельным действиям и действиям в составе подразделения.

Мероприятия боевой подготовки продлятся до конца месяца.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ
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