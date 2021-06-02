02.06.2021 (12:20)

Управлению Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества исполняется 30 лет

2 июня 1991 года в соответствии с решением Министра обороны СССР был создан Историко-архивный и военно-мемориальный центр Генштаба. В дальнейшем он именовался Военно-исторический центр, Военно-мемориальный центр, а с 1 июля 2008 года носит название – Управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества (УУППЗО).

В его состав входят организационно-плановый, военно-мемориальный и специальный отделы, отдел международной деятельности. Управление осуществляет методическое руководство военно-мемориальными службами военных округов и флотов, представительствами Минобороны России по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом (в Венгрии, Румынии, ФРГ, Чехии, Словакии, Польше, КНР, США); руководит деятельностью 90-го отдельного специального поискового батальона Западного военного округа. Оно также ответственно за координацию и деятельность Федерального военного мемориального кладбища.

В процессе работы управления реализуется целый ряд взаимосвязанных проектов государственной важности. Наиболее важный из них — централизованный учёт и паспортизация воинских захоронений как в Российской Федерации, так и за её пределами, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

К юбилею управления была выпущена книга «Управление по увековечению памяти погибших при защите Отечества в историческом контексте» под редакцией начальника УУППЗО Валерия Кудинского. В ней впервые в отечественной истории обобщена хронология типичных для России форм и процессов увековечения памяти, раскрыты этапы создания и развития системы военно-мемориальной деятельности. Это – своеобразный «творческий отчет» о деятельности Управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества за 30 лет.

Справочно:

В настоящее время в Минобороны России на учёте находится 43 866 воинских захоронений (на территории РФ) и 12 157 воинских захоронений в 56 иностранных государствах: 6 434 – на территории стран СНГ, 5 723 – в странах дальнего зарубежья. Здесь захоронено 4 150 834 человека, при этом известны имена только 860 875. В связи с этим работа по установлению персональных данных воинов продолжается.

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