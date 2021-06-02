02.06.2021 (14:55)

Работы победителей конкурса РГО «Самая красивая страна» украсят корабли ВМФ РФ

Лучшие работы финалистов конкурса Русского географического общества (РГО) «Самая красивая страна» украсят интерьеры кораблей ВМФ и домов офицеров отдаленных гарнизонов. Об этом сообщил Министр обороны РФ и президент РГО Сергей Шойгу на заседании жюри конкурса.

«Для Министерства обороны конкурс носит в том числе прикладной характер - мы лучшие фотографии его финалистов размещаем на авианосце, подводных лодках, крейсерах и фрегатах», – отметил Сергей Шойгу.

По его словам, в госпиталях, гарнизонах и домах офицеров каждый год с нетерпением ждут новых работ участников конкурса, затем приступают к работе издательства, которые печатают лучшие снимки и рассылают по всем военным частям. «Думаю, на Земле Франца-Иосифа очень удивятся, когда им пришлют фотографии, сделанные на архипелаге», – добавил Сергей Шойгу.

Он также отметил, что арктические острова, где располагаются российские Вооруженные Силы, очищены, имеют чистые очертания берегов. По его словам, военные летчики признаются, что им даже сложно летать на арктические острова, потому что на них весьма сложно обозначать полосу посадки какими-либо световыми маячками.

Сергей Шойгу также предложил к 10-летию фотоконкурса «Самая красивая страна» учредить состязание среди победителей всех предыдущих конкурсов. Он также выдвинул идею проводить региональные фотоконкурсы для того, чтобы финалистов выявлять на месте.

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