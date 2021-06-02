02.06.2021 (13:50)

Министр обороны России Сергей Шойгу надеется, что фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна» станет престижным

Министр обороны России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассчитывает, что фотоконкурс «Самая красивая страна» станет престижным фотоконкурсом на мировом уровне.

«Очень надеюсь на то, что наш конкурс «Самая красивая страна» по премиям и номинациям выйдет за пределы России... И у нас в стране начнут принимать участие известные фотографы, известные мастера, – отметил Сергей Шойгу. – Сделать у нас... конкурс победителей конкурсов, в том числе, так сказать, победителей тех конкурсов, которые проводят National Geographic и BBC и многие другие».

Он напомнил, что седьмой конкурс «Самая красивая страна», итоги которого подведены сегодня, уже является международным. «Если раньше он был у нас внутрироссийским, то сегодня в нем представлены работы из 18 стран», - сказал он, отметив, что в жюри конкурса также есть представители из Италии, Германии, Франции.

В прошлом году на конкурс поступило 60 тысяч снимков, в этом году – более 65 тысяч. «Фотографии все потрясающие», – добавил Сергей Шойгу.

Он также сообщил, что в будущем на конкурс могут попасть снимки из фотоловушек. «Там звери, не знающие, что их снимают, ведут себя совершенно естественно. И, конечно, тут есть на что посмотреть и что оценить», – заявил Сергей Шойгу.

Фотоконкурс Русского географического общества впервые прошел в 2015 году. Участником конкурса может стать любой человек независимо от места жительства, гражданства и возраста. Единственное условие – фотографии должны быть сделаны на территории России. В жюри конкурса вошли Сергей Шойгу, космонавт Иван Вагнер, актёр Сергей Гармаш, известные российские и зарубежные фотографы.

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