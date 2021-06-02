02.06.2021 (14:45)

Рядовой спортивной роты ЦСКА (Самара) выиграл молодежное Первенство Европы по самбо

В городе Лимасол (Кипр) завершились чемпионат и Первенство Европы по самбо среди мужчин и женщин, боевому самбо среди мужчин, а также юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 лет. На ковер вышли около 600 спортсменов из 28 стран.

В составе юниорской сборной команды России военнослужащий спортивной роты ЦСКА, г. Самара из Екатеринбурга Иван Луканин завоевал золотую медаль Первенства в весовой категории до 79 кг.

Все встречи армеец выиграл досрочно. Первый поединок со спортсменом из Армении Луканин провёл со счётом 11-0. Вторая схватка с атлетом из Франции также завершилась победой военнослужащего болевым приёмом. Третий, полуфинальный поединок со спортсменом из Беларуссии закончился через минуту после начала болевым приёмом. На финальный четвёртый по счету поединок вышел спортсмен из Украины Алексей Липко. Армеец одержал чистую победу над соперником со счётом 8-0.

После европейского молодежного первенства армеец планирует не менее успешно выступить на международных соревнованиях категории «Б» «Мемориал Заслуженного тренера СССР М.Г. Бурдикова». Турнир пройдет в городе Кстово с 13 по 15 сентября.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице