02.06.2021 (08:55)

Около ста спортсменов разыграют награды чемпионата ВС РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия

В спортивном комплексе ЦСКА в поселке Калининец прошла торжественная церемония открытия чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по стрельбе из штатного или табельного оружия.

«Чуть больше месяца назад ЦСКА отмечал свое 98-летие. Мы многое вспоминали, вспоминали наше прошлое, ветеранов, наши победы. Нам есть чем гордиться, и мы понимаем, что у каждого своя победа. Для кого-то победа, просто приехать на этот чемпионат, для кого-то победа – показать свой результат. Для кого-то победа – победить, для кого-то – не просто победить, а сделать шаг, а потом еще один шаг для участия в каких-то более серьезных, более сложных соревнованиях, – сказал в своей приветственной речи заместитель начальника Центрального спортивного клуба Армии по спортивной работе полковник Олег Пархоменко. – Я желаю каждому этой самой своей победы. Это очень важно».

Всего в соревнованиях примут участие около ста представителей в составе девяти команд – от Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го ГУМО, Южного военного округа, Центрального военного округа, Восточного военного округа, Западного военного округа, Северного флота, также в соревнованиях вне конкурса примут участие лучшие курсанты высших учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, проходящие подготовку к третьим Всемирным кадетским играм.

Все победители и призеры чемпионата ВС РФ по стрельбе из штатного или табельного оружия будут определены 4 июня.

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