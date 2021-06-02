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02.06.2021 (13:05)

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Севастополе проходит историко-краеведческий военно-спортивный фестиваль «Кубок адмиралов»

В филиале Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в Севастополе проходит историко-краеведческий военно-спортивный фестиваль «Кубок Адмиралов», посвященный Дню Черноморского флота и 215-й годовщине со дня рождения героя Крымской войны вице-адмирала Владимира Корнилова.

Нахимовцы первого курса примут участие в четырёх турнирах: историко-художественном – «Корниловская эскадра», интеллектуальном – «Адмиральские истории», военно-морском – «Самый полный вперед» и спортивном – «Вместе к Победе».

Наиболее динамичным ожидается военно-морской турнир, в ходе которого командам предстоит быстро и точно воспроизвести пять из десяти продемонстрированных морских узлов, на скорость пройти заданный отрезок пути на шлюпке, поразить цели из пневматического оружия, пройти строем с исполнением песни.

Конкурсы фестиваля проходят на территории НВМУ, а награждение победителей состоится на территории кластера «Центральный» Парка «Патриот» в Севастополе.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Нахимовское училище , Военное образование , Среднее образование , Военно-Морской Флот
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