02.06.2021 (14:30)

Военнослужащие ОРВБ Кант в Киргизии приняли участие в праздничных мероприятиях Международного дня защиты детей

Объединенная российская военная база Кант в Киргизии в Международный день защиты детей провела праздничные мероприятия на территории соединения.

Была организована концертная и музыкально-игровая программа для детей, которых развлекали анимированные персонажи – герои мультфильмов и сказок. После театрализованного представления все желающие могли прокатиться на лошадях и приобрести игрушки и сувениры на ярмарке. Вырученные средства были направлены на благотворительные цели.

Кроме того, в Международный день защиты детей военнослужащие российской военной базы посетили местные детские дома, подарили детям сладкие подарки, а также передали продуктовые наборы. Как отметили руководители детских учреждений благотворительная помощь стала доброй традицией, а регулярные мероприятия, проводимые российскими военнослужащими для воспитанников детских домов, поднимают детям настроение и помогают в воспитании подрастающего поколения.

Объединенная российская военная база, дислоцированная в Киргизской Республике, является воздушной компонентой Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении авиабазы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

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