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02.06.2021 (14:15)

В Саратовской области повара ВВО показали лучший результат в стрельбе на конкурсе «Армейский запас-2021»

В Саратовской области команда военных поваров пулемётно-артиллерийской дивизии Восточного военного округа показала лучший результат в боевой стрельбе на всеармейском этапе конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021».

Начальники продовольственных служб стреляли из пистолета ПМ по грудной фигуре, находящейся на дальности 25 метров. Младшие специалисты выполняли стрельбу из автомата Ак-74 по мишени на дальности 100 метров.

Первое место заняла команда Восточного военного округа, набрав более 110 баллов. Второе и третье место заняли команды Западного военного округа и Воздушно-десантных войск, соответственно.

В конкурсе «Армейский запас-2021» принимают участие более 90 военных поваров представляющие военные округа, виды и рода войск Вооруженных Сил ВС РФ. Победители всеармейского конкурса представят Россию на международном конкурсе «Полевая кухня».

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Восточный военный округ
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