02.06.2021 (12:35)

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг о планируемом украино-американском учении «Sea Breeze»

Сегодня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков провел брифинг для представителей СМИ.

Во время брифинга было сделано заявление, что «на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах, минобороны Украины и объединенное командование вооруженных Сил США в Европейской зоне с привлечением стран НАТО планируют провести в период 28 июня по 10 июля совместное учение «Sea Breeze».

Его основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны партнеры.

В данном учении будет задействовано около 4 тысяч военнослужащих, 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц автомобилей и бронетехники.

Хочу особо отметить, что по сценарию учения коалиционная группировка войск будет задействована в «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью неких «незаконных» для Украины «вооруженных формирований», которым «власти соседнего государства оказывают всестороннюю поддержку».

При этом основными отрабатываемыми вопросами станут:

Для морского компонента:

формирование и слаживание многонационального корабельного соединения;

организация взаимодействия сил флота с формированиями сухопутных войск и авиации, планирование и проведение совместных операций;

применение морского десанта в совместных действиях с сухопутными войсками на приморском направлении;

Для сухопутного компонента:

организация работы штаба по планированию и проведению операций в соответствии со стандартами НАТО;

переброска сил и средств в районы боевого предназначения;

организация и ведение наступления на приморском направлении во взаимодействии с морским десантом;

Для воздушного компонента:

применение боевой авиации в интересах сил флота и сухопутных войск: ведение воздушной разведки, нанесение ударов по морским и наземным целям, перевозка войск и грузов.

Активная фаза учения пройдет в два этапа.

На первом этапе - будут отрабатываться задачи развертывания пунктов управления и связи, планирования операции, формирования отрядов боевых кораблей и перебазирования авиации на аэродромы рассредоточения.

На втором этапе предусмотрен комплекс мер по «стабилизации обстановки», включающий: огневое поражение надводных, а также подводных кораблей противника, противовоздушную и противолодочную оборону.

Генерал-майор Игорь Конашенков особо подчеркнул, что спланировано применение морского десанта для совместных действий Сил специальных операций с украинскими сухопутными войсками на территории Украины, на военных полигонах в Херсонской и Николаевской областях.

Таким образом, несмотря на то, что учение по статусу и даже названию является морским, его истинные границы военной активности выходят далеко за пределы украинского участка акватории Черного моря.

Именно там, на территории Украины, Силы специальных операций будут отрабатывать взаимодействие подразделений ССО различной национальной принадлежности при совместном выполнении задач, а также десантирование на парашютах и по-штурмовому с вертолетов, в том числе в ночное время.

А еще более конкретно, - именно туда, под прикрытием проведения учения, планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск.

В дальнейшем, как и в прежние годы, всё это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях.

«Министерство обороны Российской Федерации будет внимательно отслеживать ход подготовки и проведения украинско-американского учения «Sea Breeze» с привлечением стран НАТО и при необходимости реагировать адекватно складывающейся обстановке в интересах обеспечения военной безопасности Российской Федерации», – заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

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